「阪神２−５日本ハム」（２７日、甲子園球場）日本ハムが連勝。２カードぶりの勝ち越しを決め、借金１とした。先発の加藤貴は５回７安打２失点にまとめて５勝目。二回に坂本に先制適時打、五回には森下にソロを浴びたものの、持ち味の打たせてとる投球で試合を作った。打線は１点を追う五回２死一、二塁から加藤貴の中前適時打で同点。続く水野の左前適時打で勝ち越し、さらに敵失で１点を加えた。七回には奈良間、カスト