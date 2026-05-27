「ライフリー 超うす型下着感覚パンツ」夏季限定品ユニ・チャームは、暑い夏でも快適に過ごしてもらえるよう、従来品比10倍の速乾性によりおむつ内の温度を2℃（同社従来品比）低減する独自の“吸汗シート”を搭載した「ライフリー 超うす型下着感覚パンツ」を、5月下旬から期間限定品として発売する。近年、夏の長期化によって、暑さによるムレやかぶれへの不満が高まっている。昨年には、東京都における真夏日の日数が年間の約4