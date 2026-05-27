サンワサプライは、ハニカム構造と「ムニッ」とした独特の柔らかさを持つTPE素材でクッション性とやさしいフィット感を実現したリストレスト「TOK−HONEY1シリーズ（Sサイズ）」「TOK−HONEY2シリーズ（Lサイズ）」を6月中旬に発売する予定。同製品では、TPE素材＋ハニカム構造が手首の動きに合わせて柔軟に変形し、圧力を効率よく分散する。通気性にも優れているため汗ばむ季節でもベタつかず、汚れたら水洗いで簡単に手入れがで