「阪神２−５日本ハム」（２７日、甲子園球場）阪神は日本ハムに連敗を喫した。打線は二回２死から木浪が右翼線への二塁打で好機を作ると、坂本の先制左前適時打で先制。２点を追う五回２死では森下が左翼に弾丸ライナーで突き刺す今季１２号ソロをマークした。六回２死一塁からは新外国人のディベイニーが代打で登場し、左前打で来日初安打を記録。ただ、続く２死一、二塁で立石が二飛で凡退。チームで２ケタ安打を放つも