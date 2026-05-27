「重詰おせちの国内市場」総合マーケティングビジネスの富士経済は、消費者のライフスタイルの変化や、メニューの多様化によって拡大している重詰おせち市場を調査した。その結果を「重詰おせち市場の概況2026新春」にまとめた。トピックスとして、重詰おせちの国内市場は2026年新春が858億円（前年比1.3％増）に達した。早割やポイント還元が通販型から店舗型に波及し、8月から10月の立ち上がりが好調だった。この調査では、リア