「わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ」エースコックは、6月22日から、「わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ」を発売する。わかめの全てを食べ尽くす、圧倒的満足感とおいしさのわかめラーメンを新開発した。おなじみの「葉」わかめ、コリコリ食感の「茎」わかめを具材に、スープには「めかぶ」パウダーを使用。根から葉までわかめの魅力を超大盛りめんと共に楽しめる一杯になっている。1983年の発売のロングセ