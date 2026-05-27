「巨人５−１ソフトバンク」（２７日、東京ドーム）巨人が投打がかみ合い連敗を５で止めた。前日から指揮を執る橋上監督代行体制で初勝利を挙げた。打線は１点を追う三回に打者１１人の猛攻で一挙５得点で逆転。先発の戸郷は７回７安打１失点で今季２勝目を挙げた。交流戦は２戦目で初勝利。橋上監督代行は「やっぱりホッとしました」と話した。試合後、戸郷には「本当にナイスピッチング」と声を掛けたとし「逆に戸郷の方