「中日７−２楽天」（２７日、バンテリンドーム）中日が快勝で交流戦２連勝を飾った。先発のドラフト２位ルーキー桜井頼之介は６回６安打２失点でプロ入り初勝利。７度目の登板でついに白星を手にした。打線は同点の四回に石川の２号ソロで勝ち越すと、山本の適時二塁打でさらに１点を追加。五回には石伊の適時二塁打、石川の２点適時二塁打で３点を奪った。桜井はウイニングボールを受け取ると満面の笑みを浮かべた。