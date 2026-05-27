「光るおもちゃ（ペンライト形）」東京ディズニーリゾートでは、7月2日から9月14日までの間、とびっきりハッピーな瞬間にあふれた特別な夏を爽快に楽しめるスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」と、ディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー5」の世界が楽しめる「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」を開催する。パークでの楽しい夏をさらに盛り上げるグッズやメニューを紹介する。東京ディ