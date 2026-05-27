「ＤｅＮＡ２−５オリックス」（２７日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは２連敗で、交流戦連敗スタートは２０１３年以来１３年ぶり。１点リードの二回、先発・篠木が若月の適時打などで２点を失い、逆転を許した。その後も、オリックス打線の勢いに飲まれ、四回と五回に追加点を献上。５回９安打５失点で降板した。打線は、初回に１番・蝦名と２番・ヒュンメルの連打で瞬く間に１点を先制したが、追加点を奪えず。五回に度会の