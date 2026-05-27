兵庫県たつの市で母親と娘が殺害された事件で、警察が、指名手配中の男の新たな写真を公開しました。 【写真を見る】【たつの市母娘殺害】警察が指名手配の男の新たな画像を公開大山賢二容疑者はイスに座り緑っぽい服を着用5月20日に現場から約2km離れた場所で撮影 膝に手を置いてイスに座る緑っぽい服装の男。警察が5月27日新たに公開した、大山賢二容疑者（42）の画像です。 大山容疑者は5月13日ごろ、たつの市の住