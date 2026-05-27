お笑い芸人・レイザーラモンRGさんが５月２４日、自身のインスタグラムを更新。愛車ベスパの写真を投稿しました。 【写真を見る】【 レイザーラモンRG 】愛車「ベスパT5」と2ショット「古着屋でひっそり売られてたRoberto Baggioユニフォームとvespa」レイザーラモンＲＧさんは「八王子の古着屋でひっそり売られてたRoberto Baggioユニフォームとvespa」と綴ると、写真をアップ。投稿された画像では、サッカーイタリア代表