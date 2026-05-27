「巨人５−１ソフトバンク」（２７日、東京ドーム）巨人が連敗を「５」でストップ。阿部前監督の電撃辞任から一夜明け、橋上監督代行体制で再出発の１勝目を挙げた。経験豊富なベテラン打線がつながった。この日も「期待を込めて」と１番に泉口を２試合連続で起用。３番に坂本が入り、丸や松本らが先発オーダーに連なった。野手８人のうち６人が３０代という布陣で１点を追う三回だった。１死満塁で大城が押し出しの四球を