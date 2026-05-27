低迷するメッツに、またしても主力放出の現実味が漂い始めた。米メディア「ヘビー」は米国時間２６日（日本時間２７日）、低迷するメッツがフランシスコ・リンドア内野手（３２）のトレードに踏み切っても「驚かない」とするＭＬＢ関係者の見解を報じた。チームは２６日（同２７日）現在、２２勝３３敗でナ・リーグ東地区最下位。高額補強で巻き返すはずの名門が、早くも球団の根幹に手を入れる瀬戸際に追い込まれている。発端