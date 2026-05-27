ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」が２７日、神奈川・ぴあアリーナＭＭで「Ｊｕｉｃｅ＝ＪｕｉｃｅＣｏｎｃｅｒｔ２０２６ＵＰＴＯ１１ＭＯＲＥ！ＭＯＲＥ！」を開催した。同公演は、４月１７日からスタートした春ツアーの千秋楽。来月２４日に発売するＮＥＷＥＰ「ＭＯＲＥ！ＭＯＲＥ！ＥＰ」の収録曲「クラクラ☆クライマックス」「甘えんな」などを含む全２３曲を披露した。