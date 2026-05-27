【漫画】本編を読む『心の不倫は罪ですか？』（とげとげ。/KADOKAWA）は、「体の関係がなくても不倫と言えるのか」という、現代の夫婦関係の微妙なラインを描いたコミックエッセイだ。本作の中心にあるのは、家庭の中で孤独を抱えた女性の心の揺らぎである。主人公は、結婚20年目を迎えた43歳の主婦・胡桃（くるみ）。専業主婦として家庭を支えてきた彼女は、息子の不登校をきっかけに自分の存在意義に大きな揺らぎを感じるよう