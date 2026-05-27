日本上陸30周年記念限定セット♪「STARBUCKS® MyFirstBottleSet」「STARBUCKS® MyFirstBottleSet（ドリンクチケット3枚付）」6000円【ドリンク引き換え有効期間】2026年5月27日（水）〜11月22日（日）【ドリンク交換チケット】500円（店内利用）、491円（持ち帰り）までのドリンクと交換可能スターバックス日本上陸30周年を記念した特別なアイテムが登場！フタにロック機能があるカップ形状の真空二重構造ステン