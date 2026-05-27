カレー研究家として知られる一条もんこさんが２７日、自身のＳＮＳを更新し、結婚を発表した。一条さんはＸなどで、「『一生独身が自分には合っている』そう思っていた私が、この度４８歳で結婚しました」と報告。「カレーに人生を捧（ささ）げ、カレー以外の幸せをどこか遠ざけてきた私にまさかこんな日が来るとは思っていませんでした（原文ママ）」と自身でもゴールインに驚いていることを明かした。この日発売された著書