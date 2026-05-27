ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」が２７日、神奈川・ぴあアリーナＭＭで全国ツアー（全１０か所１８公演）のファイナル公演を迎えた。ツアータイトルは限界突破を意味する「ＵＰＴＯ１１」。加えて、この日の公演タイトルは「ＭＯＲＥ！ＭＯＲＥ！」と銘打ち、副リーダーの井上玲音（れい）は「限界を超える、突破するというのをテーマにやってきましたが、今日は最終日。ＭＯＲＥ