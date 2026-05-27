ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」が２７日、神奈川・ぴあアリーナＭＭで全国ツアー（全１０か所１８公演）のファイナル公演を迎え、全２３曲をパフォーマンスした。昨春に加入した林仁愛（にいな）が約１年の活動を振り返り、思いを語った。日本武道館でのお披露目から１年がたち、「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅとしての林仁愛が夢見心地というかあんまり信じられなかったけど、Ｊｕｉｃｅ＝