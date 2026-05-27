美人気象予報士が北九州のソウルフードを堪能する姿を披露した。２７日までに自身のインスタグラムを更新したのは、３月まで「ＡＢＥＭＡＰｒｉｍｅ」に出演していた穂川果音。「初めての資さんうどん！焼きうどんと瓶ビールの組み合わせが最高に美味しかったーー焼きうどんって、こんなにモチモチしているんだね！！」と書き始めると、ピタっとしたグレーのトップス姿で焼うどんとビールを前にした写真などを公開した。