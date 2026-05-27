リンクをコピーする

◆ストロングスタイルプロレス「初代タイガーマスクストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３９ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＩＧＥＲＭＡＳＫ４５ｔｈ＆ＳＡＴＯＲＵＳＡＹＡＭＡＤＥＢＵＴ５０ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹーＨＩＳＡＳＨＩＳＨＩＮＭＡＭＥＭＯＲＩＡＬｉｎＫＯＲＡＫＵＥＮＨＡＬＬー」（２７日、後楽園ホール）初代タイガーマスクの佐山サトル（６８）が主宰する「ストロングスタイルプロ