◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―１ソフトバンク（２７日・東京ドーム）巨人が連敗を５で止めた。先発の戸郷は７回１失点の好投で２勝目。打線は坂本、丸、松本などベテラン選手をスタメンに並べ、先発野手８人の平均年齢は３２歳。経験豊富なメンバーが並んだ打線は１点を追う３回に一挙５得点で逆転して勝利をつかんだ。阿部前監督の辞任に伴い就任した橋上秀樹監督代行は２試合目で初白星。試合後は「ホッと