◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神２―５日本ハム（２７日・甲子園）阪神が逆転負けで２連敗となり、３カードぶりの負け越しが決まった。先発の大竹が５回４安打３失点（自責点１）で今季３敗目。４回までテンポ良くアウトを重ねていったが、１点リードの５回に守備のミスも重なって一挙３失点で逆転。「０点で切り抜けないといけない大事な場面で無駄な失点をしてしまい、逆転まで許してしまいました。ああいった場面で