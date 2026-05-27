◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神２―５日本ハム（２７日・甲子園）日本ハムは、前日２６日の新庄剛志監督の通算３００勝から阪神に２連勝し、借金を１に減らした。先発の加藤貴が５回７７球、７安打２失点の粘りの投球を見せ、５勝目を挙げた。２回に阪神・坂本の左前適時打で先制を許すも、５回に９番・加藤貴が中前適時打を放ち同点にすると、１番・水野が左前適時打を放ち勝ち越しに成功した。その後２死一、三塁