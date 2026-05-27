主演・美弥るりか以下、宝塚歌劇ＯＧばかり９人が結集した舞台「ＭＩＳＳＤＩＲＥＣＴＩＯＮ」（ミスディレクション）のゲネプロが２７日、大阪・梅田の梅田芸術劇場シアター・ドラマシティで開催され、２８日の初日を迎える準備を終えた。会場の「―ドラマシティ」には、ロビーにまでファンにはたまらない演出が施されていることが分かった。とあるＢＡＲで目を覚ました女たちが繰り広げるクライム・シチュエーションコメディ