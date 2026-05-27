◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―ロッテ（２７日・マツダスタジアム）広島の名原典彦外野手がプロ１号を放った。２点ビハインドの８回１死、ロッテ・鈴木から左翼席へ飛び込む一発だ。３回２死二塁では中前適時打。２１日に支配下登録されたばかりの４年目が、デビューから５戦目で４度目となるマルチ安打をマークした。前夜は同点の８回２死二、三塁の場面で、右翼線への飛球。一塁・モンテロ、二塁・菊池も背走す