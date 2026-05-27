6月開幕のW杯北中米3カ国大会で日本と同じ1次リーグF組のオランダが27日、代表メンバー26人を発表した。主将のDFファージル・ファンダイク（リバプール）、MFフレンキー・デヨング（バルセロナ）らが選出された。日本とは6月14日（日本時間15日）の1次リーグ初戦で対戦する。もともとは25日に発表予定だったが、この日に延期。歴代最多得点のデパイ（コリンチャンス）やJ・ティンバー（アーセナル）らの負傷からの回復具合が懸