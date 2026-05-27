アイドルグループ「Juice＝Juice」が26、27日、神奈川・ぴあアリーナMMで全国ツアーの追加公演を開催した。ツアー千秋楽をアリーナ規模で2日間開催するのはグループ史上初。計約1万8000人を動員する盛り上がりとなった。27日公演では、井上玲音（24）が「限界突破できますかー！」と呼びかけて幕開け。「『ひとりで生きられそう』ってそれってねえ、褒めているの？」や、「Fiesta！Fiesta！」など、人気の高い23曲を女性らし