◇交流戦日本ハム５―２阪神（2026年5月27日甲子園）日本ハムが交流戦2連勝を飾った。1点を追う5回2死一、二塁で、投手の加藤貴が中前に同点適時打を放った。さらに水野の左前打で勝ち越し。続くエドポロの打席で水野が二盗を仕掛け、捕手・坂本の悪送球を呼び込み、3点目を挙げた。1点差とされたが、7回には奈良間の右前適時打、カストロの左前打で2点を追加した。加藤貴は5回7安打ながら2失点とまとめ、今季5勝目