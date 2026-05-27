夏が近づくと、みずみずしい桃スイーツが気になる季節♡「バターステイツ by銀のぶどう」から、毎年楽しみにしているファンも多い夏限定スイーツ『「THEピーチ」桃バタークリームでとろとろ果肉包み』が、2026年6月1日（月）より登場します。見た目も味わいも“まるで桃”な可愛らしい一品は、手土産にも自分へのご褒美にもぴったり。この夏だけの特別なおいしさをご紹介します。 桃そ