◇交流戦阪神─日本ハム（2026年5月27日甲子園）阪神が日本ハムに2連敗を喫した。先発の大竹が1点リードの5回に投手の加藤貴に適時打を許し、その後2失策などミスも絡んでこの回3失点。試合の流れを失うと、7回にも2点を追加されてリードを広げられた。打線は日本ハムの投手陣の攻略に苦しみ森下のソロなど2得点に終わった。この日は1番でスタメン出場したドラフト1位の立石は5打数無安打。前日に続き、快音は響かな