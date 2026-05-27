◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム5−2阪神(27日、甲子園球場)阪神は日本ハムに勝ち越しを許し、交流戦2連敗を喫しました。阪神は2回、2アウトから木浪聖也選手がツーベースで出塁すると、続く坂本誠志郎選手がレフト前へタイムリーヒットを放ち、1点を先制します。先発の大竹耕太郎投手は球速70キロスローボールを駆使するなど、4回まで1安打無失点ピッチングを披露。しかし5回、先頭の万波中正選手にツーベースヒットを浴び得点圏