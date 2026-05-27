時代を代表する令和のグラビアクイーン・沢口愛華さんが、1冊まるごと水着グラビア『BOMB Love Special 2026』（ワン・パブリッシング）の表紙を飾りました。 【写真】美しい…『BOMB Love Special 2026』表紙を飾った沢口愛華さん沢口さんは15歳でミスマガジンのグランプリを獲得し、キャリアを積み重ねてきた時代を代表するグラビアクイーンです。夏を感じられるようになったこの季節、テーマは“愛”の深さ。まずは大人