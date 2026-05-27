もしも配偶者が不倫をしていたら……多かれ少なかれ誰しもショックを受けるのではないでしょうか。今回、ママスタコミュニティには「夫が不倫ではないけれど、女性と遊びまくっていた」とのタイトルで、こんな投稿がありました。『遊んでいた女性のひとりがストーカー化したから判明した。子どもがいるのによそで遊んでいたのがショック……。絶対またやるよね？』旦那さんが遊んでいた相手女性の付きまとい行為で、事実を知ったそ