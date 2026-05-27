21年ぶり復活！ 現代仕様で蘇る名車2026年5月現在、自動車業界では“昔の名車を現代風に再構築する”流れがますます強まっています。新型EVや自動運転技術の話題が中心となる一方で、クルマ本来の運転感覚や機械らしい魅力を求めるユーザーも少なくありません。【画像】超カッコイイ！ これが“21年ぶり復活”の新たな「“2人乗り”スポーツカー」の姿です！ 画像を見る！（14枚）そうした中で、往年のスポーツカーを最新技