前田敦子が最近の衣装まとめを自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像】前田敦子、カチューシャをつけてディズニーを満喫する姿） 前田は「RRRing」ブランドローンチイベントで着用した花柄のワンピース、東京ドームでの始球式時に着た読売ジャイアンツのユニフォーム、『サタプラ』（MBS／TBS系）のロケで山崎弘也（アンタッチャブル）とディズニーシーに訪れた