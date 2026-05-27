私はハルカ。以前の優しい義姉に会いたい一心で、ケーキを持って自宅を訪ねました。しかし残念ながら、事態は最悪の結果となってしまいました。義姉は「自分を哀れんでいる」と激昂し、私を突き飛ばしたのです。鬼のような形相で罵倒され、私は恐怖で逃げ出しました。夫に訴えても「更年期だからうまくやって」と楽観的な言葉しか返ってきません。憧れていた女性はもういません。私の心は、今回の件で修復不可能なほど壊れてしまい