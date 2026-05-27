楽天戦に先発した中日・桜井＝バンテリンドーム中日が5カードぶりの勝ち越し。先発の新人桜井が6回を6安打2失点にまとめてプロ初白星を挙げた。打線は2―2の四回に石川昂のソロと山本の適時二塁打で2点を勝ち越し、五回に3点を加えた。楽天は負け越しが今季最多の9。