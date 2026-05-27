シンガー・ソングライターの藤井フミヤ（63）の公式サイトが27日に更新され、あす28日に予定していた宮城公演を延期すると発表した。体調不良のため、本人より申し入れがあったと説明した。同サイトで「本日、藤井フミヤ本人より体調不良の申し出があり、明日5月28日(木)に開催を予定しておりました『藤井フミヤ 47都道府県コンサートツアー 2025-2026 FUTATABI』仙台サンプラザホール（宮城）公演は、やむを得ず延期とさせて