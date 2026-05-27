5回オリックス2死満塁、若月が中前に2点打を放つ＝横浜オリックスは0―1の二回に若月の適時打、来田の犠飛で2点を挙げて逆転。四回は来田が適時二塁打、五回は若月が2点適時打を放った。曽谷は9安打を許したが、5回2失点と粘り3勝目。DeNAは篠木が誤算だった。