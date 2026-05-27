お笑いコンビ「ジャングルポケット」が27日放送の日本テレビ系「有吉の壁2時間SP」（水曜後7・00）に出演。太田博久（42）の妻・近藤千尋（36）を助っ人に呼び、おたけ（43）と3人でネタを披露した。この日は「禁断のコネ解禁！おもしろ助っ人選手権」と題した企画が行われ、芸人が人脈を生かして最強助っ人を呼び、一緒にネタを披露した。3人はジャンポケの2人のケンカを近藤が仲裁するネタを披露。近藤がおたけだけにビン