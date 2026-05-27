◇プロ野球セ・パ交流戦 ヤクルト-西武(27日、神宮球場)ヤクルトがサヨナラの好機を逃し2試合連続の延長に入りました。8回、2点を追いかけるヤクルトはランナー1塁でサンタナ選手がホームランを放ち同点に追いつきます。すると9回の攻撃、連打と送りバント、さらにフォアボールを絡め1アウト満塁を作ると武岡龍世選手が打席へ入ります。西武3番手・豆田泰志投手の初球を打ちますがファーストゴロとなりダブルプレー。サヨナラのチ