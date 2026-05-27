中日は２７日の楽天戦（バンテリン）に７―２で勝ち、交流戦２連勝。先発したドラフト２位ルーキーの桜井頼之介投手（２２＝東北福祉大）は６回６安打２失点でプロ初勝利を挙げた。中日は１点を追う３回に「打ったボールはストレートだと思います。入るとは思いませんでした。追いつけて良かったです」という鵜飼の４号ソロで２―２の同点。４回には「打ったボールはストレートです。良い感触でした。一発で仕留めることができ