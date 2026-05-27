【モデルプレス＝2026/05/27】女優の桜井日奈子とSTARGLOWの日穏（KANON）が5月27日、都内で開催された映画『死神バーバー』完成披露試写会に、いまおかしんじ監督とともに出席。お互いの印象を語った。【写真】桜井日奈子「背中パカーン、な感じで」大胆ドレス姿で登壇◆桜井日奈子、背中開きドレスで登場「背中パカーン、な感じで」桜井は背中がざっくり開いたブラックのドレスで登場。司会からその場で一周回ってほしいと頼まれ