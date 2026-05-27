MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。5月25日（月）の放送では、5月8日に配信リリースされた新曲「Chanka Chanka」にまつわる制作エピソードを披露しました。新しい学校のリーダーズ――新曲「Chanka Chanka」制作裏話RIN：私たち