◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―１ソフトバンク（２７日・東京ドーム）巨人は東京ドームで連敗を５で止め、約４万人のＧ党は勝利に酔いしれた。これまでは本拠地での試合に勝った直後に勝利のセレモニーとして、阿部前監督の登場曲でもあった「Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ」が流れて「慎之助コール」で締めるのが恒例だった。だが、この日は流れなかった。