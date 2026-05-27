女優の畑芽育が２７日、都内で「マイナビショードラアワード２０２６」授賞式に出席した。新しい動画表現を目指し、短編ドラマを制作する「ショードラプロジェクト」の表彰イベント。ショートドラマを撮るならどんな役をやりたいかと聞かれた畑は「スマホのカメラで画期的な画角だったり、カメラワークが取れそうなので、自分はあまり体が動かせるタイプではないんですけれど、画期的なアクションものをやってみたいなと