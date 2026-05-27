日本テレビの水ト麻美アナウンサーが２７日放送の日本テレビ系「有吉の壁芸人のコネで超豪華２２組助っ人大集結２時間ＳＰ」（水曜・午後７時）に出演。シークレットゲストとして、過去に告白されて断った芸人との共演を果たした。東京・オリナス錦糸町を舞台にお笑い芸人がシークレットゲストとコントを展開。有吉弘行が採点する今回、買い物客役で登場し、店員役のきつね、トム・ブラウンの２組に「なんで、水トのハンコ