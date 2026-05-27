◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ２―５オリックス（２７日・横浜）ＤｅＮＡはオリックスに逆転負けし交流戦２連敗となった。０―０の初回無死一塁。フルカウントからの７球目。曽谷の１４９キロをヒュンメルが左中間奥深くに運ぶ適時二塁打を放ち先制に成功。しかし直後の２回に先頭の山中、続く野口に連打を浴び無死一、二塁。さらに若月に中前適時打を浴び同点とされた。なおも無死一、三塁から来田に中犠飛を